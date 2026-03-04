ある男性は、今年も始まった花粉症による鼻水の症状に悩まされていた。仕事が忙しく通院する余裕がなかったため、実家の薬箱を探してみることに。そこで見つけたのは、父親が昨年処方してもらった花粉症薬だ。 【画像】花粉症対策で実践したことがあるもの 彼は「同じ成分のはずだし大丈夫だろう」とこれを一錠を服用して出勤した。これで花粉症の鼻水は落ち着くと思っていた男性だったが、しばらくして強烈な眠気に襲われ、逆に