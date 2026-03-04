横浜FCのユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は横浜FCが特別シーズンで着用する1着に注目している。横浜FCはPuma共通コンセプトデザインのユニフォームを昨年12月に発表。FP・GK共通で襟に横浜FCカラーの3色を採用し、横浜FCの誇りを纏