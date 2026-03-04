仙台GK林彰洋が八戸戦でスーパーセーブJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST−Aグループで、J2のベガルタ仙台が唯一の4連勝で首位に立っている。ヴァンラーレ八戸をユアテックスタジアム仙台に迎えた2月28日のホーム開幕戦で、0-0から突入したPK戦で仙台を勝利に導いた守護神、林彰洋が胸中に秘めていた特別な思いに迫った。（取材・文＝藤江直人）背中越しに不思議な力を感じていた。ゴール裏のスタンドをチームカラー