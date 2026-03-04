将棋の第84期順位戦C級1組最終11回戦が3月3日に行われ、都成竜馬七段（36）が杉本昌隆八段（57）に112手で勝利した。この結果、都成七段は今期のリーグを9勝1敗で終え、B級2組への昇級を決めた。【映像】都成七段が昇段を決めた瞬間ABEMAでテキスト解説を務めた杉本門下の齊藤裕也四段（28）は、「都成七段昇級おめでとうございます。杉本八段お疲れ様でした」と大激戦となった最終局を労った。その上で、「先手玉を薄くして