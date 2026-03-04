アメリカとイスラエルによるイランへの電撃的軍事攻撃は、国際社会に大きな衝撃を与えた。イラン指導部中枢が標的となり、最高指導者の死亡も伝えられている。北朝鮮にとって、この事態は決して他人事ではない。 アメリカはかつて、イラク、イラン、北朝鮮を「悪の枢軸」と呼んだ。イラクではサダム・フセイン元大統領が処刑され、イランでも指導部が直接狙われた。残るのは北朝鮮だけだ。 北朝鮮はアメリカ本土を射程に収める核