シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）。今シーズンも残り2話となり、第18話『ドミノ』（拡大スペシャル）が4日に放送される。【場面写真】最終回直前SP！豪華キャストも出演今回、特命係が追うのは、“ドミノ倒し”によって殺人を企む衝撃の事件。ネット検索の分野で世界シェアを伸ば