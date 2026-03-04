ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続落し、前日比403.51ドル安の4万8501.27ドルで取引を終えた。中東情勢の混乱が長期化するとの懸念が広がり、1200ドル超急落する場面もあった。供給懸念から原油先物相場は高騰し、約8カ月半ぶりの高値を付けた。トランプ米大統領は2日、対イラン作戦を拡大する意向を表明。投資家がリスク回避の姿勢を強め、日本を含むアジ