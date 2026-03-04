【パリ共同】フランスのマクロン大統領は3日のテレビ演説で、同国が保有する原子力空母シャルル・ドゴールを地中海に派遣すると明らかにした。米国とイスラエルの攻撃にイランが反撃して中東情勢が緊迫する中、同盟国の防衛を支援する狙い。2001年に就役したシャルル・ドゴールはフランス唯一の空母。マクロン氏は「シャルル・ドゴールと航空部隊、フリゲート艦に対し、地中海に向かうよう命じた」と述べた。戦闘機ラファール