JR東日本によりますと東北新幹線は停電の影響で、大宮〜仙台駅間の上下線で運転を見合わせています。【画像】新幹線の運行情報運転再開の見込みは立っていません。係員が7時15分頃に現地に到着する見込みだということです。ご利用予定の方は最新の情報をご確認のうえお出かけ下さい。（ANNニュース）