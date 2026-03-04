札幌の地下鉄車両に冷房搭載を検討札幌市交通局は、2026年2月に発表した来年度の予算案に、地下鉄の暑さ対策として9800万円を計上。地下鉄車両への冷房搭載を検討する方針を示しました。【画像】これが札幌の地下鉄「暑さ対策」のイメージです札幌市営地下鉄は東西線、南北線、東豊線の3路線があり、全てゴムタイヤ式です。また、全国の地下鉄で唯一、全車両が非冷房となっています。夏期には窓開けや送風機によって車内の温