ビジネスホテル大手の東横イン（東京都大田区）は、2025年3月期の売上が1439億円と過去最高を記録した。好調を支えるのは、外部からの積極的場採用だ。中にはホテル業界の未経験者もいるという。どういう基準で採用し、育成しているのか。東横インの黒田麻衣子社長に、ライターの市岡ひかりさんが聞いた――。（第2回）画像提供＝東横イン■「東横イン」の支配人の97％が女性さまざまな業界で人手不足が問題となっている。女性活躍