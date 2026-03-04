3日名古屋市西区で、ミニバンが乗用車と衝突しあわせて3人が病院に搬送されました。 【写真を見る】名古屋・西区でミニバンがひっくり返る衝突事故10歳くらいの女児を含む３人を病院に搬送 事故があったのは西区花原町の信号交差点で、警察と消防によりますと3日午後4時50分ごろミニバンが乗用車と衝突し、ミニバンは横転したうえひっくり返りました。 この事故でミニバンに乗っていた50代の女性と10歳くらいの女の子、乗用車