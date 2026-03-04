経営戦略においては、ヒト・モノ・カネという経営資源をいかに活用できるかが重要となります。個人のキャリアの考え方も、戦略的なタスク処理と同じです。人間にとって体力、時間、エネルギーは貴重かつ有限な資源です。だからこそ、自分が目指すキャリアの北極星に対して、資源をどう配分するかを意識する必要があります……。デロイトで上位1％の人材しか認定されない「Sランク人材」の評価を受けた経営コンサルタントの権藤悠氏