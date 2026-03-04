日本ハムの右腕・北山亘基が紹介される際、必ずと言っていいほど触れられる過去がある。それは2021年のドラフト会議で、支配下で指名された12球団全体77人中、76番目に指名されたことだ。京都成章高から京都産業大を経て、ドラフト８位で日本ハムへ入団した北山は、プロ入りする際、こんな目標を掲げていたという。「大学４年秋に入団が決まったタイミングで、いずれはWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出たいなと