連載第90回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今回は「サッカー用語」の歴史について。後藤氏が半世紀以上サッカーに関わってきたなかで、消えていった言葉、新しく生まれた言葉、ポジション名の変遷などを振り返ります。その昔、最後尾の３人の真ん中は