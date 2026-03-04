社員の定着率が低い企業はどこに問題があるのか。ラーニングエッジ代表の清水康一朗さんは「新卒社員・中途社員への教育・フォローが不足している企業が多い。社員が辞めていく理由を正確に把握しないと、職場の真の課題に気づけず、同じ失敗を繰り返すだけだ」という――。写真＝iStock.com／shironagasukujira※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shironagasukujira■採用しても採用しても、人が辞めていく「今年は採用を