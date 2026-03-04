2026年3月20日にNHKで放送されるドラマ『山田轟法律事務所』は、2024年のNHK朝の連続テレビ小説として放送され、社会現象を巻き起こし、「トラつば」の愛称で愛されている『虎に翼』のスピンオフドラマだ。トラつばの主人公・伊藤沙莉さんが演じる寅子の学生時代からの友人・よね（土居志央梨さん）と轟（戸塚純貴さん）がつくった法律事務所を舞台とした物語が描かれる。さらに朝ドラでは初めて、伊藤沙莉さん演じる寅子を主人公