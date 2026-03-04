STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回取り上げるのは、前回に続いて本格ミステリーの代名詞とも言える「館モノ」。建物に悲惨な歴史あり、不可思議な現象あり、そして連続殺人あり……ということで、やはり不気味な雰囲気が漂っています。謎が謎のまま残るケースも多々あるようですが、その楽しみ方についても語ってもらいます。凄惨怪奇な歴史を持つ"館"で起きた密室殺人皆さん