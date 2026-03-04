2023年のWBCで日本は見事優勝。通算3度目の世界一に輝いた。それから3年後の今回は連覇と4度目の優勝をかけ挑む。現在の侍ジャパンを野球評論家の下柳剛氏が分析。世界一のレベルであることは変わりないが、ハイレベルが故の悩みどころも。その理由を開幕前にチェックして、本戦で注目してみよう。世界〓1レベルの投手陣3月5日からWBCが始まる。今回で6回目。前回大会、劇的な優勝を果たした日本には連覇がかかる。その立役者とな