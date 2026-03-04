嵐の「最後の新曲」がついに公開嵐の新曲『Five』が3月4日に配信リリースされる。5月31日には、オンライン限定のCDシングルとしても発売される予定だ。3月からラストツアーを行い、5月いっぱいで活動を終了するとあって、これがラストシングルになるのだろう。ファンクラブサイトで公開された動画では、5人が完成した曲についての感想をコメント。「嵐はこれだな」（松本潤）「わぁ、嵐だ、と思いました」（櫻井翔）という言葉が聞