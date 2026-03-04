累計ダウンロード数2億回を突破し、NHKで2度にわたってドラマ化もされ注目された『ワタシってサバサバしてるから』。"自称サバサバ女"と揶揄される主人公・網浜奈美の"迷言"がSNSを中心に話題を呼んだが、本誌・女性セブンでは、そんな"自サバ女"を育てた母・多江の物語『ママってサバサバしてるから』の連載がスタートした。奈美と多江の生みの親である漫画家・とらふぐさんと、ドラマにも出演した俳優・浅野ゆう子が初めて対面