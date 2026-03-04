昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が新たな双子ショットを投稿し注目を集めている。３日までにインスタグラムを更新し、「離乳食デビューついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物を食べられましたー！１０倍がゆ」と書き出し、双子との３ショットを披露。また、「感動、、しました成長したんだねぇ今日から毎日食べる人生がはじまるんだね」と息子たちの成長に感動している様子だ。