2026年3月2日、東京都中央区の日本橋高島屋で開催された、「第57回現代女流書展」を訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。現代を代表する女性書家の作品を鑑賞され、「すばらしい」などと感想を述べた。【写真】愛子さまのクリーム色のセットアップ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」なども清潔感とやわらかさを両立するクリームカラーこの日、愛子さまはクリーム色のセットアップをお召しにな