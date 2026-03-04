3月4日早朝、JR新白河ー福島駅間で停電トラブルが発生した影響で、東北新幹線は大宮ー仙台間で運転を見合わせています。午前7時現在、山形新幹線は平常通り運転していますが、停電が長引く場合、影響が出るということです。JR東日本によりますと、3月4日午前5時50分頃、JR新白川ー福島駅間で停電トラブルが発生しました。原因は分かっていません。午前7時現在、係員が現地に向かっていますが、現地到着は午前7時