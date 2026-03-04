ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが１日付で自身のインスタグラムを更新。久々な相手とのツーショットを披露した。「久しぶりのツーショット撮らせていただきました」と投稿。同じＥＸＩＬＥのＭＡＫＩＤＡＩとさまざまなポーズを決めるツーショットを公開した。この投稿に「最高なふたり最強〜」「ただただ最高すぎる」「イケオジですよね、ドキドキ」といった声が寄せられていた。