ＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）が映画「５秒で完全犯罪を生成する方法」（今秋公開）に主演することが３日、分かった。俳優の原菜乃華（２２）と兄妹役を演じる。今作は「ライアー・ゲーム」や「マスカレード・ホテル」で知られる岡田道尚氏のオリジナル脚本。意図せず教師を殺してしまった高校生の妹（原）を守るため、主人公の航（重岡）は完全犯罪を成立させる方法を生成ＡＩに尋ねる−というサスペンスだ。重岡は原につい