モデル・俳優の久間田琳加が２月２８日付で自身のインスタグラムを更新。大胆に脚を出した姿を披露した。「今日はもっと出してくよーーー♡２５ｄｉｎｎｅｒ」と投稿。白黒模様のホルターネックに黒のロングスカートのコーディネートを公開。ロングスカートの前側には、脚の付け根付近までスリットが入り、美脚を惜しげも無く披露した。この投稿に「カッコよく綺麗！」「めちゃくちゃ超絶に可愛い過ぎます」「ヤヴァ&