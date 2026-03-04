アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり、「イランは防空能力を失っている」と指摘したうえで大規模な攻撃を続けると明らかにしました。トランプ大統領「大規模な攻撃が始まる。イランはもはや防空能力を持たない。監視施設も完全に失った。イランは大きな被害を負うことになるだろう」アメリカのトランプ大統領は3日、ドイツのメルツ首相との首脳会談の冒頭でこのように述べたほか、イランの海軍や空軍の戦力も「