夫の急逝により、穏やかな専業主婦生活から一転、経済的な不安に直面したA子さん（仮名・58歳）。老後の備えにと就職活動を始めますが、30年のブランクがある彼女に待っていたのは、早朝清掃とスーパーを掛け持つ生活でした。月収13万円、体に鞭を打って働く日々。手元の300万円が底をつくのではないかという恐怖を抱えながら、年金受給までの空白を必死に生きる50代女性の事例を紹介します。夫の死後、手元に残ったのは「300万円