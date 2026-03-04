＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞開幕を2日後に控えた3日、水曜日に行われるプロアマの前夜祭を実施。その会場で、大会を主催するダイキン工業に所属する地元・沖縄出身の新垣比菜が活躍を誓った。【写真】美しき金澤志奈のウェディングドレス姿ダイキンカラーの水色が映えるワンピース姿で登場した新垣は、「前夜祭が行われて、いよいよ開幕という感じがしてきてい