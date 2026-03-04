【モデルプレス＝2026/03/04】WEST.の重岡大毅が、2026年秋公開の映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』で主演を務めることが決定。あわせて、女優の原菜乃華が共演することがわかった。【写真】22歳人気女優、素肌輝くキャミソール部屋着姿◆“生成AIが題材”完全犯罪サスペンス誕生本作の原案・脚本・プロデュースには『ライアーゲーム』シリーズ（2010、2012）や『宇宙を駆けるよだか』（2018）、『マスカレード・ホテル』シリー