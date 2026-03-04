俳優で格闘家の宮原華音さん（29）が2026年3月1日、自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿を披露した。「久しぶりにドレスアップして」宮原さんは、「久しぶりにドレスアップしてすっごくワクワクしました」といい、黒いドレス姿のショット2枚を投稿した。「普段履かないヒール履くと 身が引き締まるし 背筋ピンっとなりますね」と語った。インスタグラムに投稿された写真では、右肩とそで口にかけてシアーなデザイン