猫背の人は背筋を伸ばしても治らない 猫背の原因は足の重心位置にある 猫背の人が、改善しようとして背中をまっすぐに伸ばしても、すぐに元の猫背に戻ってしまいます。これはなぜなのでしょうか。理由は、猫背の原因は「背中」ではなく「足」にあるからです。 猫背の人は、立ったときの重心が前足部（足の指のほう）にあります。このつま先重心が根本原因。前側に体重がかかると、前に倒れそうになるため腰を反って体を支え