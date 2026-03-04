2024年大分県内に住む女子中学生に性的な画像を撮影させ、送信させた疑いで兵庫県に住む男が逮捕されました。 不同意わいせつ、児童ポルノ製造などの疑いで逮捕されたのは兵庫県神戸市に住む配管業の大道翔容疑者26歳です。 警察によりますと、大道容疑者は、2024年1月アプリで知り合った県内の当時14歳の女子中学生にSNSを通じて上半身を露出した姿などを撮影させた上、その画像を送信させ自身の携帯電話に保存した疑いが持たれ