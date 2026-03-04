高齢者の認知症対策や介護予防に向けて、自治体が取り組みと課題を共有する会議が2日、大分県大分市で開かれました。 大分市 この会議は大分市や別府市など県内8つの市と町で作る大分都市広域圏が大塚製薬とともに開催したものです。 2日は広域圏の自治体関係者のほか、県内の民間企業などからおよそ70人が出席しました。 大分市 参加した自治体はそれぞれが行っている認知症対策などを発表。