無人の交番に耳の不自由な人が訪れても対応できるように、大分県警では3日から手話通訳のオペレーターがビデオ通話で用件を聞くサービスを導入しました。 ◆TOS刀祢優月アナウンサー「交番に警察官がいなかったとき、これまでは電話しかやりとりできなかったが、スマートフォンを使った新たなサービスがはじまった」 「手話リンク」導入 県警が3日から県内全ての交番などに