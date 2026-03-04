3月3日「桃の節句」です。大分県大分市の認定こども園ではひなまつりについて学ぶ集会が開かれ、園児たちが楽しみながら伝統文化に触れていました。 ごとう幼稚園 大分市の認定こども園、ごとう幼稚園です。 こちらでは、園児たちが日本の伝統文化に触れ合う機会を多く作ろうと、年間を通じて様々な行事を開催していて、毎年この時期にはひなまつりの集会を開いています。 3日の集会には0歳から6歳までの園児お