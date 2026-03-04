大分県大分市の専門学校3校が3日、合同で卒業式を行い、卒業生たちが新たな一歩を踏み出しました。 大原学園卒業式 卒業式を行ったのは、大原学園が大分市で運営する公務員育成や情報IT、自動車整備の3つの専門学校です。 3日は3校の卒業生あわせておよそ170人が晴れの日を迎えました。 式では、それぞれの学校の代表に卒業証書が手渡された後、中島敏明校長が「一人一人が成功の道を切り開いていくことを願っ