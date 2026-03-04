イラン攻撃の影響が世界経済に暗い影を落としています。 中東に石油を依存している日本国内では燃料費などの高騰が懸念されていて大分県内のガソリンスタンドでは既に価格に影響が出ていました。 大分県内のガソリン価格 アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬で緊迫化している中東情勢。 イランの軍事組織・革命防衛隊はエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を発表していて世界経済へ