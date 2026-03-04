学校給食で提供されるパンが4月の新年度から県産と国産の小麦粉を100％使用したものに変更されます。 3日は大分県大分市の義務教育学校でひと足早く提供されました。 大分市の碩田学園 ◆児童「いただきます」 大分市の碩田学園です。 3日の給食で提供されたこちらのパン。 原材料の小麦粉に外国産を用いておらず、県産と国産のみを使っています。 県内の小中学校などで使われる給食の食材を提供している県