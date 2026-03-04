シャキシャキとした食感と、春の息吹を感じさせるほろ苦さが魅力の「フキ」。スーパーで見かけても、下処理が難しそうでつい敬遠していませんか？今回は、基本の青煮から意外な洋風アレンジまで、フキを余さず堪能できる6選をご紹介。旬の香りを食卓に呼び込みましょう！■フキとは？フキは日本原産の数少ない野菜のひとつ。主に4月から6月に旬を迎えますが、近年はハウス栽培も盛んで、早いものは10月頃から店頭に並び始めます。