【カイロ共同】国営カタールエナジーは3日、液化天然ガス（LNG）の生産停止の決定に加え、尿素、メタノール、アルミニウムなど一部製品の生産停止をX（旧ツイッター）で発表した。カタールメディアは2日、工業地帯への攻撃があり、カタールエナジーがLNGの生産を停止したと報道。カタールは世界有数のLNG輸出国で、関連製品の生産停止を受け世界経済への影響が拡大する可能性がある。カタールの工業地帯への攻撃を巡っては、