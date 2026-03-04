【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡を通航するタンカーに対し、必要に応じて米海軍による護衛を実施すると交流サイト（SNS）で表明した。「いかなる状況でも、米国は世界へのエネルギーの自由な流れを確保するつもりだ」と強調した。米国とイスラエルによる攻撃に対し、イラン革命防衛隊司令官は、海峡を通航しようとする船は攻撃すると警告。供給不安から原油価格などが高騰しており