讃岐うどん専門店「丸亀製麺（まるがめせいめん）」がアニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーションした「丸亀製麺（まるかめせいめん） 新宿御苑前店」が、3日より期間限定でオープンした。これに先立ち、プレス内覧会が行われた。『ドラゴンボールZ』の世界観で満たされた店舗の様子と、コラボメニューをレポートする。【写真】フリーザの眼力の圧（笑）「丸亀製麺 新宿御苑前店」店内写真大通りに面した店舗は、外観からす