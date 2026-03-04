タレントの安田美沙子が、二十歳の「ミスヤンマガ」受賞当時のグラビア写真を公開し、その変わらぬ魅力と当時の瑞々しさに共演者から絶賛の声が相次いだ。【映像】「全部がいい」安田美沙子20歳の頃のビキニ写真ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）