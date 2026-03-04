アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃をめぐって、スペインがアメリカ軍に基地の使用を認めなかったとして、強い不満を示し、「スペインとのすべての貿易を断ち切るつもりだ」と表明しました。アメリカトランプ大統領「スペインとのすべての貿易を断ち切るつもりだ。我々はスペインと一切関わりを持ちたくない」アメリカのトランプ大統領は3日、ドイツのメルツ首相との会談の冒頭でイランへの軍事作戦に触れ、スペインが