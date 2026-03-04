WEST.の重岡大毅が主演を務め、原菜乃華が共演する映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』が2026年秋に全国公開されることが決定した。 参考：『単身花日』ドロドロとコメディの見事なバランス重岡大毅のチャーミングな演技が光る 本作は、『ライアーゲーム』シリーズや『宇宙を駆けるよだか』（Netflix）などの岡田道尚が原案、脚本、プロデュースを手がけるオリジナルの完全犯罪サスペンス