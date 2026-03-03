白内障は多くの方が経験する病気です。年齢を重ねるにつれて白内障と診断される方が増え、見えにくさに悩まされる方が少なくありません。 しかし、日帰り手術が普及したことで、短時間の手術で発症前のクリアな視界を取り戻せるようになりました。 この記事では白内障手術後の生活の注意点を解説します。日頃から白内障かもしれないと感じている方に、この記事が参考になれば幸いです。 ※この記事はメディカルドックにて『「白