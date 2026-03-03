前立腺がんは、日本の男性が罹患するがんの中で最も多い疾患です。50歳を過ぎるとリスクが高まるため、定期的なPSA検査が推奨されています。PSAの基準値は年齢によって異なり、これを超えた場合には精密検査が必要です。今回は新井先生に、PSAの基準値や検診のタイミングについて詳しく解説していただきました。 編集部 PSAの数値は、どれくらい高かったらがんが疑われるのでしょうか？ 新井先生 年齢によって基準値が異なり