磁気研究所は2月上旬から、同社のHIDISKブランドから「アクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドホン」を公式サイト、全国のホームセンターや量販店で順次販売している。オンラインストア価格は4480円。カラーはブラック、アイボリー、ブルー、ピンクの4色展開。●アクティブノイズキャンセリングで20dB相当の性能を発揮新製品は内蔵マイクが周囲の音を拾い、逆位相の音を生成してノイズを相殺するアクティブノイズ